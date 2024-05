Serie di furti in appartamento. Notte agitata a Montappone

Serie di furti e tentati furti in abitazione nella notte fra venerdì e sabato a Montappone, in poche ore i ladri visitano 5 abitazioni, ma hanno tentato di entrare anche in altre case. I fatti fra l’una e le 3 del mattino ai danni di abitazioni in via Dante Alighieri, via Selva e in centro. I ladri con il volto travisato sono entrati in all’interno delle abitazioni forzando finestre o porte finestre dei balconi, il tutto mentre i residenti erano a letto in alcuni casi c’è stato anche un contatto diretto. Al primo tentativo i proprietari di casa che stavano dormendo hanno sentito dei rumori, quando si sono accorti della presenza dei ladri, si sono alzati e i malviventi si sono dati alla fuga. Nel secondo caso è scattato l’allarme interno e quindi anche in questo caso è stato evitato il furto. Da segnalare anche il caso di un giovane che stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, che appena entrato in casa si è trovato di fronte due uomini con il volto coperto che gli hanno scagliato contro dei sassi che portavano in tasca per coprire la loro fuga. Purtroppo i ladri almeno in un paio di occasioni sono riusciti ad andare a segno, infatti, dopo aver rovistato negli armadi e nei cassetti, hanno rubato denaro contante per qualche centinaio di euro, oro e gioielli. Sul posto chiamati dai residenti sono intervenuti i carabinieri di Montegiorgio che ha raccolto le testimonianze e visionato i sistemi di video sorveglianza del comune.

a.c.