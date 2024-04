"Serve un Postamat o Bancomat"

Dopo mesi di silenzio il sindaco di Magliano di Tenna Pietro Cesetti torna a chiedere agli istituti di credito del territorio e ai dirigenti di Poste Italiane di Fermo, di attivare uno sportello ‘Postamat’ o ‘Bancomat’ a servizio della popolazione. Un problema che si protrae da anni e che non interessa solamente Magliano di Tenna, ma in generale i piccoli borghi dell’entroterra Fermano. "Vado a memoria ma credo che la mia prima richiesta per l’apertura di un Postamat qui a Magliano da parte dell’Amministrazione risalga a luglio del 2019 – racconta Pietro Cesetti – avanzata sia alla direzione delle Poste di Fermo sia per conoscenza ai dirigenti di Roma. Purtroppo il nostro è un piccolo borgo e sembra non risponda ai requisiti minimi per far si che le Poste, oppure altri istituti di credito, installino un Bancomat per il prelievo dei contanti e per svolgere piccole operazioni di carattere economico in forma automatica in orari più comodi alla popolazione. Ricordo che diversi anni fa esisteva presso il centro commerciale di Piane di Magliano un bancomat, che però è stato rimosso e mai più sostituito. In sostanza da anni non abbiamo una banca nel nostro territorio, non abbiamo Bancomat o Postamat, ma abbiamo un ufficio postale che attualmente funziona a tempo pieno e di questo ringraziamo la sensibilità dimostrata dalla Dirigenza e dal personale".

Quella del primo cittadino è una semplice richiesta mirata ad offrire un servizio utile soprattutto a quella parte della popolazione che ha difficoltà a spostarsi. Una situazione che in verità interessa altri paesi del territorio. "E’ purtroppo in atto una riduzione degli sportelli bancari e degli orari delle aperture – prosegue Cesetti - soprattutto nei piccoli centri, e siamo consapevoli di quanto questa situazione possa creare disagio, soprattutto per le persone anziane. Oltre all’istallazione di un macchina, la nostra richiesta guarda in particolare a garantire supporto alle persone anziane per indirizzarle verso la futura digitalizzazione dei servizi. Aiutiamo e assistiamo i nostri nonni, genitori, zii nell’approccio e nell’utilizzo dei servizi online, consentendo loro di gestire transazioni finanziarie comodamente da casa, senza la necessità di spostarsi". Qualche tempo fa una situazione simile era capitata anche nel comune di Santa Vittoria in Matenano, rimasta per diversi mesi senza una banca attiva sul territorio.

Alessio Carassai