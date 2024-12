"Serve un presidente fermano"

"Un candidato presidente alle prossime elezioni regionali, che sia espressione della Provincia di Fermo". Una provocatoria proposta di Moreno Bellesi, coordinatore provinciale Italia Viva, che rivendica una figura di rilievo regionale per il rilancio delle Marche del sud. "Può sembrare una provocazione – spiega – ma una candidatura a presidente della Regione espressione dalla Provincia e del sud delle Marche sarebbe un gran bel viatico per salvarci dal tracollo che è sotto gli occhi di tutti. La crisi economica e sociale del fermano è gravissima: l’ultima notizia negativa arriva dagli studi Inps, infatti, il Fermano rientra tra le sei province che più in Italia hanno utilizzato le ore di Cassa integrazione nel periodo gennaio-settembre 2024 (insieme ad Ascoli Piceno). Un fermano sarebbe il massimo per il nostro territorio, auspico un dibattito su questo tra i partiti".