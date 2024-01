Servizio civile per undici ragazzi

Sono undici i giovani tra i 18 e i 29 anni (compiuti) che potranno essere accolti dal Comune nell’ambito del progetto ‘Colora le nostre storie’ con cui partecipa al bando per il servizio civile universale in associazione con il Cesc Project. Anche quest’anno, viene prevista questa opportunità di effettuare una esperienza retribuita di formazione e cittadinanza attiva per un anno, con un impegno di 5 giorni settimanali. Gli interessati hanno tempo fino al 15 febbraio (ore 14) per presentare le domande (https://domandaonline.serviziocivile.it ). I volontari saranno distribuiti su diverse sedi: due saranno assegnati come supporto al servizio di accompagnamento sugli scuolabus, uno per posto al nido d’infanzia ‘L’isola che non c’è’, al nido ‘La carovana dei piccoli mocciosi’, alla scuola primaria ‘De Amicis’, alla primaria ‘Pennesi’, alla primaria ‘Rodari’, alla secondaria di I grado ‘Marconi’, all’area servizi alla persona del Comune, due alla biblioteca comunale al polo culturale ‘Gigli’. Per informazioni: servizi sociali (al primo piano di Villa Murri dal lunedì al sabato, ore 9 - 12.30); 0734 908307 o 908332; psesociali@elpinet.it; Informagiovani mercoledì e venerdì (ore 15 - 19).