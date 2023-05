Servizio di salvataggio alla Costa Sicura

È stato affidato alla società Costa Sicura il servizio di vigilanza e salvataggio a mare nelle spiagge libere del litorale elpidiense nella stagione balneare che sta per iniziare e in quella del prossimo anno, per un valore di 133mila euro all’anno. Complessivamente sono 7 le postazioni fisse in cui dovrà essere garantito il servizio per 70 giornate (8 giorni a giugno, 31 a luglio, 29 ad agosto e 2 a settembre) nella fascia oraria che va dalle 10 alle 18.

Nel bando di gara, si prevedeva inoltre che la ditta appaltatrice garantisse il servizio integrativo di salvataggio anche per i Centri ricreativi estivi che il Comune organizza in collaborazione con le parrocchie: per questa attività sono richiesti tre assistenti bagnanti dal 15 al 30 giugno, dal lunedì al venerdì (4 ore al giorno, dalle 9 alle 11 e dalle 15,30 alle 17,30) e dal 3 al 28 luglio, dal lunedì al venerdì (per un’ora al giorno, dalle 9 alle 10. Le concessioni balneari garantiscono per proprio conto e a proprie spese il servizio di salvataggio e, anche quest’anno, sono esonerati da tale incombenza i soliti quattro chalet del lungomare nel cui tratto di spiaggia (erosa) è stato disposto il divieto di balneazione con apposita ordinanza.