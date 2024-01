"Servizio interforze come deterrente"

E’ una presenza assidua quella delle forze dell’ordine in pieno centro città, soprattutto in piazza Garibaldi e immediate vicinanza. Una presenza che i residenti osservano con attenzione e che vuole essere la risposta alle tante segnalazioni e preoccupazioni manifestate negli ultimi mesi per una serie di episodi delinquenziali che si sono verificati in centro. Polizia, carabinieri e guardia di finanza erano in piazza diverse sere fa, sempre con il cane molecolare al seguito, hanno controllato qualche locale e gli avventori.

L’altra sera, la scena di è ripetuta di nuovo, con un altro servizio interforze che si è concentrato in piazza Garibaldi, controllando alcuni ragazzi, qualche autoe sempre con l’ausilio del cane molecolare.

Una presenza che rasserena i residenti che, non molti giorni fa, continuavano a segnalare atti vandalici, piccoli furti e disordini in centro. Per gli amministratori questi servizi sono la conferma dell’attenzione di carabinieri, polizia, guardia di finanza oltre anche alla polizia locale, per quello che succede in città.

"Con piacere noto che i concittadini osservano e apprezzano la presenza costante delle forze dell’ordine per contrastare gli episodi di micro e macro criminalità che, purtroppo, si verificano nell’area costiera, e per questo non posso che esprimere un profondo ringraziamento per questi servizi interforze" commenta Enzo Farina, assessore alla sicurezza.

"Dobbiamo continuare su questa strada, fatta di un costante confronto con la prefettura, la questura, i carabinieri, la guardia di finanza di concerto con la polizia locale, ma anche insieme alla partecipazione e collaborazione attiva dei cittadini. Così potremo riuscire a contrastare i fenomeni legati alla delinquenza e allo spaccio di sostanze stupefacenti".

"Né dobbiamo – conclude l’assessore – trascurare l’effetto deterrente e il prezioso aiuto alle indagini che viene fornito dalla sistema di videosorveglianza".

E, tanto per restare in tema, Farina informa che "proprio in questi giorni si stanno installando in alcuni punti strategici nuove telecamere".

Adesso, si tratta di far fare un altro passo avanti alla istituzione della Consulta sulla sicurezza "che sarà un ulteriore strumento sul fronte della sicurezza. A breve saranno aperti i termini per le domande per far parte della Consulta e partecipare attivamente ai lavori di questo organismo che, trattando di un tema e di un valore come è la sicurezza – conclude l’assessore comunale – , non ha appartenenze, né colori politici".

Marisa Colibazzi