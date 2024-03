Settimana dell’inclusione, Urbani e Unimac insieme

Il polo scolastico ‘Carlo Urbani’ e l’Università di Macerata insieme per la ‘Settimana dell’inclusione’, un connubio che ha visto una delegazione della scuola superiore collaborare a un laboratorio sulla ‘didattica orientativa inclusiva’. Organizzato da Francesca Salis, professoressa associata di Didattica e Pedagogia Speciale, delegata per la disabilità, il laboratorio era legato a buone pratiche verso l’autonomia, nella scuola secondaria di secondo grado e vi sono stati affiancati due progetti inclusivi dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli e dell’Urbani di Porto Sant’Elpidio. Quattro docenti, Annamaria Riccioni, Cinzia Mazzaferro, Erica Magnante e Barbara Gasparrini hanno illustrato l’esperienza del ‘Sistema Duale’, percorso sperimentato anche per alunni con disabilità e strumento per aumentare l’integrazione con l’inserimento lavorativo, iniziato gradualmente già prima della fine del percorso scolastico. Una collaborazione con l’Università di Macerata che ha inorgoglito l’Urbani e la sua dirigente, Laura D’Ignazi per aver visto la scuola riconosciuta tra quelle in cui le pratiche di inclusione vengono adottate quotidianamente per tracciare un progetto di vita adatto alle necessità di ogni alunno.