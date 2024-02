Sfilata della Tod’s. Prima collezione firmata Tamburini

La prima collezione del direttore creativo Matteo Tamburini di Tod’s apre un nuovo capitolo per l’azienda del lusso con lo scopo di rendere ancora più contemporaneo lo spirito del brand, radicato nel lifestyle italiano e nell’eccellenza della qualità dei suoi prodotti. Dopo i Laboratori Ansaldo del teatro alla Scala e il Padiglione d’Arte Contemporanea, per la sfilata della collezione autunno inverno 2024/25, Tod’s sceglie il deposito degli storici tram Darsena. Tod’s ha da sempre definito l’essenza dello stile italiano: un’eleganza naturale e senza tempo, una formalità rilassata, la grande qualità e la ricerca di lavorazioni preziose e sofisticate. La collezione rilegge le regole della selleria, attraverso un lusso destrutturato che definisce una nuova sapienza artigianale contemporanea. Sotto la direzione creativa di Matteo Tamburini, la dualità fra vita urbana e tempo libero, formale e informale, tradizione e innovazione, permea la collezione, caratterizzata da capi essenziali e sofisticati: il Trench in nappa, il Cappotto maschile in tessuto o in pelle doppiata in lana, la Field Jacket oversize, la Mantella avvolgente bordata in pelle. Gli abiti sartoriali in twill di lana hanno pantaloni a sigaretta con grandi risvolti e giacche senza collo o monopetto, rubate al guardaroba maschile. La maglieria in cashmere o in lana e seta sovrappone cardigan su cardigan e rinnova l’idea del twin set. Il nuovo segno distintivo delle calzature Tod’s, una sottile fascia in metallo reinterpreta modelli iconici come il Gommino e il mocassino, mentre la versione Yorky del Gommino si arricchisce con sottili frange che creano movimento a ogni passo. Gli stivali, di ispirazione motociclista, diventano femminili grazie a pellami spazzolati che esaltano la qualità artiganale italiana. Le borse dalle linee destrutturate esaltano forme e materiali pregiati. L’heritage di Tod’s si rinnova attraverso la reinterpretazione della Di Bag Swing, in pellami morbidi e pregiati, con le maniglie invertite sui lati e dai volumi oversize e impunture selleria. La pelle è la grande protagonista della storia di Tod’s e anche di questa collezione, che celebra le materie prime di altissima qualità in infinite lavorazioni. La palette della collezione predilige i toni naturali della pelle ed esalta le finiture della sapienza del fatto a mano. Vittorio Bellagamba