Show cooking e dibattiti: ecco un mare di pesci

’Un mare di…pesci’ è un’iniziativa di informazione e formazione sulla pesca, sugli operatori della pesca e sul mare. In programma a partire dalle 17,30 di domani. Organizza il Comune di Porto San Giorgio che allo scopo ha ottenuto un finanziamento di 24.000 euro partecipando ad un bando regionale. L’’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, ha presentato l’iniziativa in conferenza stampa dichiarando che: "Porto San Giorgio vi svolgerà un ruolo centralissimo: si parlerà del nostro mare e delle nostre eccellenze e di quelle del territorio. Abbiamo capito subito l’importanza che l’evento riveste per noi costituendo un efficace momento di promozione della città". Alle 17,30 ci sarà il talk Show su “Un mare di…opportunità pesca e acquacoltura sostenibili” con moderatore la giornalista della Rai Marzia Roncacci. A seguire alle 18,30 show cooking con Basilio Ciaffardoni vicepresidente CO.GE.PA consorzio piccola pesca artigianale. In contemporanea la biologa nutrizionista Barbara Zambuchini relazionerà su “Campagna Fish and Cheap”, tradotto pescare ma in maniera ragionevole. Parlerà infatti anche dei modi sostenibili per fare pesca. Il presidente del consorzio vongolari, Gerardo Fragoletti: "Noi ci siamo sempre quando si tratta di collaborare. Quanto alla pesca sostenibile faccio presente che noi abbiamo ridotto drasticamente lo sforzo di mare tanto da ridurci a cacciare solo il venduto". Secondo Basilio Ciaffardoni, il percorso fatto dai pescatori negli anni è stato un percorso virtuoso di conoscenza del proprio lavoro e di miglioramento dell’attività di prelievo. Lo scopo di questo nostro partecipare assiduamente alle manifestazioni è per far conoscere il nostro mondo, dare il nostro contributo al turismo, soprattutto a Porto San Giorgio. La speranza è che facendoci conoscere e dando una luce diversa al nostro lavoro in mare, un giorno ci sarà il ricambio generazionale che finora non c’è stato per una serie di aspetti normativi calati dall’alto, in particolare da Bruxelles". L’assessore alla pesca, Fabio Senzacqua si è detto fiero dell’amministrazione che è riuscita ad intercettare il contributo per lo svolgimento dell’iniziativa senza intaccare le casse comunali. D’accordo con lui, il dirigente comunale, Carlo Popolizio, e il sindaco Valerio Vesprini che ha chiuso con la chiosa: "La manifestazione è legata alla nostra tradizione di paese di mare e di pescatori, Lo scopo che ci poniamo è la creazione di un marchio di Porto San Giorgio sui suoi prodotti specifici di qualità".

Silvio Sebastiani