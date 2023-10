Si apre oggi ’Sapori d’Autunno’

E’ tutto pronto per la 25ª edizione di ‘Sapori d’Autunno’, evento di valorizzazione del paese e dei prodotti del territorio. La manifestazione promossa dalla Pro Loco di Montefalcone guidata dal presidente Lorenzo Tomassetti, si terrà oggi a partire dal pomeriggio e domenica per l’intera giornata. Per l’occasione il borgo è stato addobbato con arredi e colori tipici dell’autunno; il teatro, il museo archeologico, le chiese e le altre attrazioni del paese saranno aperte al pubblico, ci saranno esibizioni musicali, tiro con l’arco, un concorso di poesia e tante altre attrazioni per offrire momenti di svago, e il mercatino dei prodotti a chilometro zero come mele rosa, miele e castagne giusto per fare un accenno. Soprattutto ci saranno gli stand con i prodotti tipici del territorio: norcina al tartufo, polenta, zuppa tartufata, arrosticini, salsicce e braciole, pannocchie di mais, dolci locali e vino cotto, castagne arrosto.