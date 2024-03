Si interrompe dopo nove vittorie consecutive la striscia positiva della Carlo Forti – Axore.it Volley Angels Lab nel campionato di serie B2 femminile. Alla Tensostruttura di Campiglione di Fermo, le rossoblù hanno dovuto cedere il passo alle abruzzesi della Julia Gas Montesilvano che hanno violato al tie-break (25-11; 25-22; 22-25; 20-25; 9-15) il campo fermano. Non è bastato il doppio vantaggio alla squadra di Jana Kruzikova e Marco Sbernini per centrare il decimo successo di fila, anche se il punto conquistato ha permesso di mantenere salda la terza posizione nella classifica del girone F. Per correttezza, va ricordata l’assenza di Federica Scagnoli e l’indisponibilità perdurante di Flavia Mastrilli (in panchina per onor di firma) che ha ridotto al minimo le possibilità di variazione dello schieramento all’allenatrice delle padrone di casa (che aveva dovuto schierare Tiberi nel ruolo di schiacciatrice), ma va anche spesa più di una parola per il carattere delle abruzzesi che, dopo aver perso il primo set senza opporre resistenza, hanno sfoderato una prestazione di grande spessore, grazie soprattutto a una difesa accorta e agguerrita. Sabato prossimo un confronto importante attende Tiberi e compagne che scenderanno in campo sul campo del Massa Volley, diretta concorrente per il terzo posto in classifica.

s. s.