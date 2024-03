Sicurezza e legalità Si è insediata la Consulta

Si è già insediata la Consulta su sicurezza urbana e legalità, organismo di cui fanno parte rappresentanti di quartieri, scuole, associazioni di categoria e figure della società civile che hanno esperienza nel settore. "Abbiamo voluto creare un organo collegiale e partecipativo – commentano il sindaco Massimiliano Ciarpella e l’assessore alla sicurezza, Enzo Farina – che avrà un ruolo propulsivo nell’analisi delle problematiche e nella elaborazione di proposte nell’ambito della sicurezza urbana e della legalità. Siamo convinti che sarà un interlocutore prezioso per segnalare, prevenire e risolvere i problemi nel nostro territorio, oltre a stimolare azioni di educazione civica nelle scuole". Fanno parte della Consulta, senza diritto di voto, il sindaco Ciarpella, l’assessore Farina, i consiglieri Giuseppe Malcangi (maggioranza) e Bruno Maccarrone (minoranza). Componenti con diritto di voto: il Comandante della Polizia Locale Luigi Gattafoni; Matteo Del Gatto (Protezione Civile); per i quartieri: Claudio Brasili (Fonte di Mare), Alessandro Migliore (Marina Picena), Luigi Badalini (Centro), Giuseppe Polimeno (Faleriense), Alberto Ciarrocca (Corva), Walter Corvaro (Cretarola), Fabrizio Mignani (San Filippo); Nerico Mignani, (Controllo del vicinato); Sabrina Pacini (Isc Rita Levi Montalcini), Ombretta Gentili (Isc Rodari-Marconi), Rosella Pace (Iis Urbani); Marco Ciccarelli (Confartigianato imprese); Gaetano Pieroni (Cna); Sandro Vecchiotti, Domenico Magnaguadagno. Presidente Giampiero Di Stefano (sottufficiale Guardia Costiera) e vice Claudio Di Lena (luogotenente in congedo dell’Esercito), entrambi candidati con Ciarpella.