Sicurezza, potenziata la videosorveglianza

All’indomani di episodi di microcriminalità che si sono verificati in varie zone della città, gli amministratori, a partire dal sindaco Massimiliano Ciarpella, avevano preso l’impegno di intervenire su vari fronti, a partire dalla videosorveglianza con impianti che andavano potenziati o riparati laddove ce n’era la necessità, ma anche istituendo una Consulta per la sicurezza che, a quanto pare, sarà portata in Consiglio comunale entro novembre per istituirla e renderla operativa entro l’anno. "Abbiamo previsto circa 25mila euro di cui 10mila per gli impianti e i restanti per potenziare i collegamenti con la fibra – ricorda il sindaco -, e interveniamo su alcuni punti strategici e particolarmente senbibili". Sono stati affidati i lavori di rifacimento delle postazioni degli impianti di videosorveglianza nella zona sud della città, in via Marina e via Faleria (con un impegno di spesa di 5.300 euro) e, nella zona nord, dell’impianto a Fonte di Mare (per 3.100 euro). Un intervento di riparazione (3.500 euro) è stato previsto in Piazza Garibaldi, per danneggiamenti causati dal maltempo con scariche di sovratensione. Oltre a questi interventi di manutenzione straordinaria, ne sono stati previsti altri due in centro e sul lungomare: nuove telecamere saranno installate nella zona della ‘rotonda’ e saranno aumentate quelle su via Trieste (per 4.100 euro) e altre sono previste in Piazza Garibaldi, in zona via dei Mille (2.100 euro). "C’è la volontà di sistemare la videosorveglianza per un maggiore controllo del territorio, investendoci anche dei soldi e nel bilancio di previsione stanzieremo risorse più importanti – prosegue il sindaco – e nei prossimi giorni vareremo una serie di altre misure, a partire dalla Consulta per la sicurezza fino al miglioramento del decoro e dell’arredo urbano per riqualificare parchi e giardini". Sul ruolo della istituenda Consulta per la sicurezza, "avrà una funzione consultiva di proposte, ma dovrà fungere anche da osservatorio. Verranno coinvolti tutti gli attori che si occupano di sicurezza e che operano nel territorio, per cui – spiega ancora Ciarpella – vorremmo coinvolgere Polizia Locale, Protezione Civile, ma anche i quartieri e ogni altra realtà che possa dare un contributo. Ne abbiamo preventivamente parlato con la Prefettura, con cui il dialogo è sempre aperto. Porteremo la proposta in commissione consiliare prima di andare in consiglio, forse già a fine mese".

Marisa Colibazzi