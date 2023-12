Signora con problemi abitativi,: "Non lasciamo nessuno indietro"

L’assessore ai servizi sociali, Marco Traini, interviene sulla vicenda della signora 64enne, con seri problemi di salute, che chiedeva un aiuto nel trovare una stanza, se non un piccolo alloggio in cui potersi trasferire viste le condizioni invivibili dell’appartamento in cui risiede attualmente. "Sono situazioni che sono ben note all’amministrazione comunale e agli uffici, per le quali si sono stati un interessamento e un intervento concreto" afferma Traini. "E’ ovvio, ma forse non superfluo, evidenziare che un ente pubblico debba muoversi nel rispetto delle normative e delle graduatorie e che non ci sono, né debbono esserci, interventi ad personam. Ma nessuno viene lasciato per strada e, anche in situazioni di grave difficoltà, c’è la disponibilità di strutture di accoglienza per sopperire alla mancanza di un luogo in cui pernottare".

Entrano dello specifico della vicenda della 64enne, l’assessore specifica che la signora che ha formulato le sue lamentele ha avuto ripetuti colloqui sia direttamente con lui, che con gli uffici preposti. "Ha un problema di infiltrazioni che interessa un immobile privato nel quale si trova in comodato. L’assessorato sta portando avanti una interlocuzione per aiutare la signora a superare tali criticità. I cittadini in difficoltà non vengono lasciati soli. Capita che, quando la soluzione prospettata non combacia con le attese, spesso si giunge alla conclusione di non aver ottenuto alcun supporto. Ma non è affatto così. Si assistono le persone nelle forme e nei tempi consentiti dalla legge". E, parlando di soluzioni abitative, Traini informa che, a inizio anno, sarà diffuso un nuovo bando per le case popolari.

m.c.