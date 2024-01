’Sitting Volley’, arriva la Rotary Cup

’Sitting Volley’ a Porto San Giorgio, arriva la Rotary Cup, la più importante kermesse di inclusione torna nelle Marche. Dopo aver ospitato nel 2015 il primo collegiale della nazionale maschile nelle Marche, Porto San Giorgio si appresta ad essere il palcoscenico della prima tappa del campionato italiano promozionale con ben 24 formazioni da tutta Italia suddivise in quattro gironi: "Siamo orgogliosi di poter partecipare anche quest’anno alla Coppa Rotary perché è una competizione in cui si sperimenta davvero un’inclusione totale considerando che le squadre sono miste, sia per sesso che per disabilità - dichiara il presidente della scuola di Pallavolo Fermana Remo Giacobbi - Un grande ringraziamento all’amministrazione comunale di Porto San Giorgio e all’assessore Fabio Senzacqua per essersi messi a disposizione a supporto dell’organizzazione di questa manifestazione". La società gialloblù, come unica società marchigiana, è stata inserita nel "Girone Centro" insieme a formazioni provenienti da Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Dopo la tappa sangiorgese, a febbraio e marzo con le successive tappe del torneo, fino alle finali previste il 20 e 21 aprile a Cesena. A contendersi i primi match domenica 21 gennaio a Porto San Giorgio saranno la Top Five Volley Tarquinia (VT), Pallavolo Bacci Campi Bisenzio (FI), Lazio Sitting Volley Sport Academy 360 e la Scuola di Pallavolo Fermana. Le gare, ad ingresso gratuito, si svolgeranno alla scuola Borgo Rosselli dalle 14 alle 18.30