"Soggiorni brevi in cerca di relax"

"Tutto al completo con prenotazioni confermate nell’arco delle ultime tre settimane". Sono le parole di Renzo Ciriaci, titolare del Country House Colle Indaco di Ortezzano, meta ricercata da chi per le festività pasquali, ha scelto di prendersi cura di sé, in un contesto che offre servizi benessere a 360 gradi. "La nostra priorità – dice Ciriaci – è quella di offrire relax e benessere che va dai servizi spa, al relax della location, alla cura attentissima dei piatti che per la ristorazione curiamo in casa". Colle Indaco, infatti, non si limita a dare servizi, ma si prende cura di chi sceglie il soggiorno al Country House. "Per noi è prioritario offrire confort, bellezza, suggestione, pace e tutto ciò che il cliente cerca per stare bene – prosegue Ciriaci – che in sostanza si traduce nell’offerta di camere molto particolari rispetto al sistema tradizionale, molto grandi con salotto e giardino privato e servizi che garantiscono un soggiorno di altissima qualità e ricercatezza come servizi in camera o a bordo piscina o jacuzzi". A scegliere Colle Indaco, sono essenzialmente coppie e persone singole, consapevoli di trovare accoglienza ed essenza che crea benessere. Mediamente il pacchetto più richiesto ha un costo di circa 300 euro, in piena sintonia nel rapporto qualità prezzo. "Disponiamo di un software di alta qualità denominato scidoo – spiega Ciriaci – che permette di inviare al cliente preventivi emozionali vale a dire immagini relative alla richiesta avanzata che danno un’estrema trasparenza all’offerta rispondente ai servizi e ai costi". Chi sceglie il centro benessere, sceglie quindi di soddisfare esigenze personali di relax, buon cibo e pace dei sensi di cui è custode la location. "Il target dei nostri clienti è composto da chi conosce la spesa in relazione all’offerta. Statisticamente si prenotano soggiorni medi di due notti, al massimo tre, prediligendo servizi concentrati in poco tempo".