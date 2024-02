Solidarietà, Yuasa Battery in campo con l’Anffas

"Schiaccia anche tu per la solidarietà e per l’Anffas", questo il nome dell’iniziativa voluta dalla M&G Scuola Pallavolo Yuasa Battery insieme all’Anffas fermana, presentata ieri mattina presso la sede provinciale dell’associazione a Montegiorgio, presente la squadra della A2 della Yuasa Battery. La scelta di una sinergia importante tra lo sport e l’associazionismo che riguarderà la gara in programma il prossimo 3 marzo tra Yuasa Battery e Siena, big match del campionato di A2 appunto. Per l’occasione infatti l’intero incasso della gara sarà donato dalla Yuasa all’Anffas e dunque, in questa circostanza, non saranno validi gli abbonamenti: a partire dai prossimi giorni sarà anche predisposta un’apposita prevendita per facilitare l’acquisto dei biglietti. A fare gli onori di casa il presidente Fortunato Cutini che guida l’Anffas Fermo, associazione nata da 13 anni che sostiene le famiglie e le persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. "Siamo entusiasti di questa iniziativa – ha commentato Cutini – che porterà risorse e visibilità. Dopo il Covid siamo stati in difficoltà nell’organizzare quelle iniziative che ci aiutano ad andare avanti, ci riusciamo grazie ai genitori. In questa sede operano giornalmente due operatori che mandano avanti i laboratori e portano avanti il tutto. Per i ragazzi tutto questo è molto importante. Ringraziamo per aver pensato a noi, i nostri ragazzi sono del territorio e cerchiamo di fare attività e includere i ragazzi nella vita quotidiana". Presenti per la Yusa Battery il presidente Rossano Romiti, il vicepresidente Claudio Laconi e coach Massimiliano Ortenzi insieme agli atleti dela Yuasa. A parlare lo schiacciatore Michele Fedrizzi: "Una splendida iniziativa, metteremo tutto quello che abbiamo in campo per una gara senza dubbio importante. Puntiamo ad una palazzetto pieno, per fare un bell’incasso da devolvere all’Anffas". Presenti in rappresentanza dei due comuni protagonisti il sindaco d Grottazzolina Alberto Antognozzi che ha sottolineato come sia "doveroso per me essere qui, dove si uniscono due eccellenze che sono profondamente interconnesse, l’Anffas fa tantissimo sul territorio e tutti dobbiamo sostenerla" e l’assessore del Comune di Montegiorgio Alan Petrini che ha ribadito l’importanza "dell’aspetto sportivo e sociale e dell’attenzione che merita un simile gesto. La Yuasa sta facendo sforzi importanti ma con questi gesti dimostra di mantenere i piedi ben saldi a terra e di legarsi profondamente all’intero territorio".

Roberto Cruciani