Solo due domande per gestire il Palas

E’ scaduta alle ore 13 di ieri la partecipazione alla manifestazione di interesse per la concessione del palazzetto dello sport comunale, alias PalaSavelli. Sono giunte in Comune due sole domande per la gestione di quello che è l’impianto sportivo più famoso e più frequentato di Porto San Giorgio. La vecchia gestione scade il 6 settembre per cui si è reso necessario provvedere all’appalto con una certa urgenza. La nuova concessione avrà durata una stagione con scadenza il 30.6.2024, con possibilità di ripetizione per un’ulteriore stagione fino al 30.6.2025. Obblighi del concessionario: pagamento in favore del Comune del canone annuo il cui valore a base di gara era 2.000,00 euro oltre iva; apertura dell’impianto obbligatoria senza giorno di chiusura settimanale (7 giorni su 7), per almeno ore 8 continuative giornaliere e senza periodi di chiusura per ferie; custodia, sorveglianza, pulizia degli spazi interni e delle zone esterne immediatamente attigue, manutenzione ordinaria dell’impianto e delle attrezzature sportive ivi presenti; assunzione dei costi di gestione per utenze (energia elettrica, gas, acqua ecc.).