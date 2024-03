Spaccio di droga, in quattro nei guai

Spaccio, in quattro finiscono nei guai. Il primo caso a Monte San Pietrangeli, dove i carabinieri hanno segnalato un tunisino 30enne, senza fissa dimora, denunciandolo per soggiorno illegale nel territorio nazionale. L’uomo è stato trovato a Torre San Patrizio con una sigaretta contenente hashish. A Porto San Giorgio un albanese di 26 anni è stato fermato e segnalato dai militari perché in possesso di alcuni grammi di cocaina. A Sant’Elpidio a Mare i carabinieri hanno arrestato un albanese di 39 anni con precedenti, domiciliato a Sant’Elpidio a Mare, su cui pendeva un’ordinanza di carcerazione del Tribunale di Macerata. L’uomo dovrà scontare la pena di 3 anni e 10 mesi di reclusione per spacciocommesso negli anni 2022 e 2023 nella provincia di Fermo. Sempre a Porto San Giorgio i carabinieri hanno arrestato un pakistano di 38 anni con precedenti, residente in zona, su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte di Appello di Ancona. Questa misura rappresenta un aggravamento dell’obbligo di dimora , a cui era sottoposto per spaccio di stupefacenti commesso nel 2018. L’arrestato, svolte le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Fermo. Questi risultati confermano l’impegno costante degli uomini dell’Arma nel garantire la sicurezza e contrastare i fenomeni di degrado urbano, in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti.

a.c.