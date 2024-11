Spaccio, una coppia nei guai

Nel corso dei servizi di prevenzione, i carabinieri della Stazione di Monte San Giusto hanno dato esecuzione a misure cautelari, emesse dal Tribunale di Macerata, nei confronti di un uomo 30enne e di una donna 28enne, entrambi domiciliati a Montegranaro, ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, l’uomo è stato sottoposto alle misure del Divieto di dimora nei Comuni di Monte San Giusto, Corridonia e Monte San Pietrangeli (FM) e dell’Obbligo di presentazione alla P.G., mentre la donna alla sola misura dell’Obbligo di presentazione alla P.G. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato allontanato dal Comune di Monte San Giusto ed entrambi dovranno recarsi quotidianamente presso il comando dell’Arma competente, per ottemperare all’obbligo di firma. Le misure cautelari sono state emesse dall’A.G. a seguito di attività di indagine, condotta dalla stessa Stazione Carabinieri, che ha permesso di ricostruire un’intensa e fiorente attività di spaccio attuata dagli indagati in Monte San Giusto, nel periodo compreso tra settembre 2023 e giugno 2024, nel corso della quale gli stessi hanno ceduto sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina e hashish a diversi assuntori abituali. Sono state documentate 70 cessioni di sostanze stupefacenti, per una quantità complessiva di 65 grammi di eroina, 120 di cocaina e 140 di hashish, con un profitto di oltre 6.000 euuro. Già nel mese di giugno scorso, la perquisizione eseguita presso l’abitazione dell’uomo aveva permesso di rinvenire anche 52grammi di hashish.