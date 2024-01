Spettacolo con Lagrù tra burattini e Befane

Oggi (ore 17, auditorium ‘Giusti’) torna il più classico degli appuntamenti di inizio anno targati Lagrù Ragazzi: ‘La Befana vien di notte’. "Che succede se la Befana non ha più voglia di consegnare dolcetti ma solo carbone? A farne le spese saranno Mengone, Rugantino e Brighella che si aspettano una calza piena di caramelle. E i bambini nel pubblico? Anche loro rimarranno a bocca asciutta, se non si troverà una soluzione. Ecco allora che i tre burattini metteranno in campo tutte le loro abilità per convincere la Befana a fare il suo mestiere. Un vortice di lazzi e gag accompagneranno le azioni sul palco, tra situazioni assurde, scambi di persona e sonore bastonate" è la presentazione dello spettacolo. Al termine il burattino ‘Befana’ si trasforma in una Befana in carne e ossa e prima di volare via sulla sua scopa, si divertirà con i più piccoli distribuendo dolci, caramelle e un po’ di carbone. Info: 334 7045739, info@lagruragazzi.it. Biglietto unico: 6 euro (anche online, su liveticket.it/opera.aspx?Id=472822).