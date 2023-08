Spiaggia per disabili a Porto San Giorgio promossa a pieni voti

Il sindaco Valerio Vesprini: "Spiaggia per disabili, un servizio efficiente e in crescita". Medaglia a Saverio Verone, presidente dell’associazione “Zerogradinipertutti”, che insieme all’amministrazione comunale presente e passata e alla sua associazione è stato tra coloro a cui vannno i meriti maggiori per la costruzione di quell’infrastruttura: "La nostra spiaggia può contare su un servizio efficiente gratuito per disabili, un servizio in crescita di presenze e di opportunità per coloro che vengono ospitati ogni estate". Lo ha detto il primo citttadino Vesprindurantge l’incontro avvenuto in municipio con Gerardo Navazio, presidente dell’associazione “Assisi Pax International”. Accompagnato dai rappresentanti dell’associazione Zerogradinipertutti Saverio Verone e Giuseppe Catalini. Navazio ha riferito d’aver avuto modo di visitare la struttura sita sul lungomare Gramsci, più o meno all’altezza del municipio, ed espresso il il vivo apprezzamento per i passi avanti fatti nel corso degli ultimi anni sia per il mantenimento degli spazi che per la loro gestione.