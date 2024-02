Stage all’estero nel periodo estivo per dodici studenti dell’Ipsia

Alla scoperta del mondo, un’occasione unica per dodici studenti dell’Ipsia Ricci che sono stati inseriti all’interno di un programma di scambio che consentirà loro, in maniera completamente gratuita, di effettuare un periodo di stage all’estero nel periodo estivo. Dieci studenti effettueranno un’esperienza di un mese, due di ben tre mesi, in Spagna, paese all’avanguardia nei settori individuati. Il progetto è stato attivato grazie all’adesione della scuola ad un partenariato coordinato dallo Ial Marche, collegato ai corsi regionali IeFP "operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa", "operatore del benessere estetica e acconciatore". Le fasi di selezione degli studenti, attraverso colloqui individuali, sono state completate nei giorni scorsi, in una giornata intensa che ha visto impegnate due docenti della scuola insieme a due membri del personale Ial Marche. Gli studenti individuati, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, verranno ospitati da famiglie, o in appartamenti presi in affitto, e svolgeranno attività di tirocinio presso aziende del settore, e un corso di lingua spagnola, per ampliare le proprie competenze linguistiche oltre a quelle professionali. "Con l’allargamento dell’esperienza all’estero, gli studenti amplificano ulteriormente le competenze, secondo una visione europea, orientata all’internazionalizzazione. Due docenti saranno anche coinvolti nell’accompagnamento, per supporto in loco degli studenti", spiega la dirigente Anna Maria Bernardini.