Stesso cantiere e altro incidente in A14: con l’auto tampona un camion

Stesso cantiere, stessa dinamica. Il chilometro 291 carreggiata nord dell’autostrada A 14, in territorio di Campofilone, a distanza di 4 giorni è stato teatro di un nuovo tamponamento e questa volta con esito più grave di quello di giovedì scorso. Il conducente di un’auto, cinquantaquattrenne nato a Sora e residente in una località in provincia di Frosinone, ha tamponato violentemente un camion che lo precedeva e il cui conducente era stato costretto a un importante rallentamento a seguito del restringimento della carreggiata con incolonnamento dei mezzi. È stato un tamponamento severo nel quale l’automobilista è rimasto gravemente contuso. Gli airbag della vettura non si sono attivati ed il conducente ha subito un grave trauma facciale e toracico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezza i mezzi; l’equipaggio della potes – 118 e poi l’eliambulanza che ha trasportato il paziente all’ospedale di Ancona in prognosi riservata. Il velivolo è atterrato nel campo sportivo di Pedaso, a breve distanza dal casello autostradale dov’è avvenuto il rendez vous con l’ambulanza dopo la stabilizzazione del paziente. A seguito dell’incidente, accaduto alle 12,45 di ieri, gli incolonnamenti già presenti per i lavori in corso, si sono triplicati creando notevoli disagi alla viabilità. Per i rilievi di legge e per la viabilità hanno operato le pattuglie della polizia autostradale sottosezione di Porto S. Giorgio, unitamente al personale della società Autostrade per l’Italia.