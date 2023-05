’Storie di adozione’ alla sala degli Artisti

È arrivato il quarto appuntamento del ciclo cinematografico ‘Storie di adozione’ promosso dall’associazione Famiglie Adottive Insieme, in collaborazione con la Sala degli Artisti di Fermo, dove il ciclo si svolge. Domani sarà la volta di ‘Figlia mia" di Laura Bispuri, un film che esplora invece in profondità il tema della maternità. ‘La piccola Lola’ di Bertrand Tavernier, con la vicenda drammatica di una coppia negli orfanotrofi di un paese martirizzato dalla storia, la Cambogia, chiuderà il ciclo sabato 10 giugno. Come sempre, anche la proiezione di sabato 27 maggio inizierà con una breve presentazione sulla tematica del film in programma e sulla realtà della situazione affidataria e adottiva nel nostro territorio fermano. Questa volta ospiti le operatrici dell’Ambito territoriale sociale XIX che guideranno nella presentazione: le assistenti sociali Gioia De Santis e Michela Siliquini. L’appuntamento è per le ore 16.30, la partecipazione è gratuita. Nel suo complesso, una iniziativa importante che intende offrire, attraverso lo strumento cinematografico, un vero approfondimento culturale su una problematica, quella adottiva, sconosciuta o peggio ancora "misconosciuta", conosciuta davvero male, come si dimostra di tanto in tanto da vicende che assurgono agli onori della cronaca nazionale. Per informazioni 347-0603932 [email protected]