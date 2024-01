Strada provinciale 80 chiusa: crollano le mura di un vecchio edificio

E’ stata chiusa temporaneamente al traffico la strada provinciale 80, che collega i comuni di Monte San Giusto e Monte San Pietrangeli a seguito del crollo di una delle mura esterne di un vecchio edificio che costeggia la carreggiata. Il dirigente dell’ufficio viabilità della Provincia, Matteo Giaccaglia, insieme ai tecnici provinciali e alle forze dell’ordine, è immediatamente intervenuto sul posto per verificare la situazione e ha quindi deciso di chiudere la strada all’altezza del chilometro 2,8 (in prossimità dell’incrocio con via Piani Ete). La decisioni di chiudere in maniera temporanea la strada è stata concordata con i sindaci di Monte San Giusto, Andrea Gentili e di Monte San Pietrangeli, Paolo Casenove, anche loro erano presenti per un sopralluogo al momento di valutare la strategia migliore e più sicura per la viabilità. Contestualmente è stato contattato il proprietario dell’immobile, che ora dovrà essere demolito, e si sta lavorando per riaprire la strada il prima possibile con gli adeguati accorgimenti. Si tratta di lavori che verranno eseguiti con rapidità con l’intento di riaprire prima possibile al transito al strada che oltre a collegare due paese, rappresenta una strada di transito che collega due provincie.

a.c.