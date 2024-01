Strepitosi Scorza e Spedalieri, solito Giandonato

Furlanetto 7. Preciso, puntuale e pulito in tutti i suoi interventi: sia a difesa della porta che in uscita a pulire l’area. E’ un 2003 non va dimenticato

Eleuteri 7. In fase difensiva è molto sollecitato ma è in spinta che fa vedere qualcosa di impressionante, come sempre. Una locomotiva.

Fort 7. Prima da titolare con Protti, lui non ha problemi. Ci mette personalità e sorprende tutti alla grande. Sbavature? Praticamente nessuna. Impressionante contro attaccanti di livello. Non era facile, complimenti.

Spedalieri 7,5. Impressionante per personalità, diventa leader da 2002 di una difesa giovanissima. Ma non ha problemi. Padrone, in scivolata, in anticipo e di testa. Solo applausi.

Pistolesi 7. Cresce alla distanza dopo un avvio controllato contro Zanon. Ha personalità e la carta d’identità è dalla sua: è un 2005. Da tenere d’occhio.

Scorza 7,5. Migliore in campo con Spedalieri. Fa di tutto la in mezzo: corre, costruisce, ci mette cuore e tecnica. Fa anche da diga quando serve. Perfetto. Peccato per il giallo che vale la squalifica.

Giandonato 6,5. E’ il leader e deve trascinare. Lo fa con l’esempio, con i richiami e con l’assistenza ai compagni. Ci mette anche pressione e voglia, condizionato dal giallo iniziale per un eccesso di presunzione del direttore di gara. Peccato per il giallo che gli costa la squalifica (Gianelli)

Fontana 6,5. Tanta legna, a testa bassa, si mette la in mezzo e fa tantissima quantità. Sacrifica un giallo ma ne vale la pena.

Curatolo 6. Lotta e a volte manca nella scelta giusta in rifinitura. Ma l’impegno è innegabile.

Tilli 6. Spesso da solo li contro due avversari, manca la giocata decisiva ma dà tutto.

Misuraca 7. Ci mette intelligenza ed esperienza per inventarsi centravanti atipico. Deve dettare i tempi di manovra e dicostruzione, lottando con grande fisico. Sfiora anche il gol nella ripresa. A tutto campo.

All. Protti 7. Misuraca falso nove è forse un azzardo ma che ripaga ampiamente con la prestazione. Quinto risultato utile consecutivo e ora attende buone nuove dal mercato.