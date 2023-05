Studenti dell’Urbani a tutto campo

Il polo scolastico ‘Urbani’ continua a confermarsi come una scuola superiore molto dinamica e aperta alle novità e al territorio, con una serie innumerevole di proposte educative extrascolastiche offerte agli studenti nel corso dell’anno, sotto forma di progetti internazionali, di laboratori, di alternanza scuola lavoro, di iniziative mirate all’orientamento post diploma e all’occupazione, oltre a convegni su tematiche di stretta pertinenza dei vari indirizzi e ad incontri con gli autori. Si è parlato di un corretto stile di vita, ad esempio, nel corso di un convegno dal titolo ‘Sport: salute, benessere, educazione’ rivolto in particolare agli studenti del Liceo Scientifico Sportivo, Curvatura Biomedica, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e Socio-Sanitario, promosso in collaborazione con la Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori). Un appuntamento che si è rivelato utile ed efficace in quanto calibrato sugli studenti e sulla necessità di educarli a tematiche fondamentali per la loro vita, grazie a relatori che hanno affrontato temi interessanti come l’importanza dell’alimentazione e dello sport nella prevenzione di alcuni tipi di tumore, il problema dell’obesità e della sedentarietà, la differenziazione alimentare nei diversi tipi di sport e in base alla costituzione fisica dei singoli individui, i tipi di traumi e le modalità con cui si possono superare. Interessante anche il programma degli incontri con autori e traduttori che ha visto avvicendarsi nell’aula magna dell’Urbani nomi di rilievo della narrativa contemporanea intervistati da studenti più che preparati grazie alla lettura dei testi. L’incontro che ha concluso il ciclo è stato con Nadia Terranova, ma prima di lei, era toccato a Viola Ardone, oltre che a Paolo Bonora (traduttore di Gavriel Savit), a Vincenzo Latronico (scrittore e traduttore di Oscar Wilde), Luca Manini (traduttore per Bompiani di Lewis Carrol). "Ma l’attività della biblioteca multimediale e del dipartimento di Lettere non finisce qui – commenta la dirigente scolastica, Laura D’Ignazi – in quanto l’Urbani abbiamo messo a disposizione la piattaforma multimediale Mlol per il prestito digitale e la lettura gratuita; è stato avviato il progetto ‘Recensione collettiva’ in cui la classe scrive la scheda libro dei testi letti e la pubblica sui social, infine, è stato aperto lo spazio ‘I lettori suggeriscono’ dove gli studenti, in autonomia, recensiscono libri che liberamente scelgono di leggere".