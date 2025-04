Studenti premiati, scelta difficile per la commissione

E’ stata l’apposita commissione esaminatrice del Lions Club Amandola Sibillini, composta dal Presidente Paolo Giannini, dall’esperto esterno professore Enrico Giannini e dagli altri soci membri del Lions: Pisana Liberati, Federica Bordi, Nazzareno Anitori, Simona Ambrosi, Luca Ciotti, Giuseppe Perini, Armandina Paciotti, Sante Mecozzi, Monia Tirabassi a valutare gli elaborati dei ragazzi. Una scelta che si è rivelata difficile, perché ogni disegno presentava elementi di unicità, riflessione e fantasia che meritavano attenzione, ma che soprattutto mostravano le grande attenzione che i giovani rivolgano al pensiero della Pace.

Alla fine i premiati per il concorso internazionale ‘Un poster per la Pace’ sono stati: per Amandola, Mia Federico con il supporto della docente Ornella Virgili; per Comunanza, Chiara Cozzi con la docente Roberta Prete; per Force, Maria Stella Divisi con la docente Roberta Prete; per Gualdo di Macerata, Vittoria Belloni con la docente Eleonora Scagnoli; per Montefalcone Appennino, Filippo Tacconi con la docente Roberta Prete; per Montefortino, Asia Baldoncini con il docente Michele Carbonari; per Monte San Martino, Sara Cruciani con la docente Eleonora Scagnoli; per Santa Vittoria in Matenano, Clara Michela Baglioni con la docente Laura Villa; infine per Sarnano, Manuel Ortolani con la docente Eleonora Scagnoli.

Tanto per la cronaca a livello internazionale il premio per ‘Il poster della Pace’, è stato conquistato dalla 13enne cinese Shuwen Wang. Le dirigenti dei vari Isc: Omnicomprensivo di Amandola, Montefortino e Santa Vittoria in Matenano, Rita Di Persio; Omnicomprensivo ‘Leopardi- Frau’ di Sarnano, Gualdo e Monte San Martino Simona Sargolini; e istituto Omnicomprensivo interprovinciale dei Sibillini di Comunanza, Force e Montefalcone Appennino Alessia Cicconi, hanno espresso grande soddisfazione e sostegno all’iniziativa.

a.c.