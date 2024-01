Su Scorza Entella,. Lucchese ed Avellino

Parlando di mercato, continuano i nuovi arrivi in casa Fermana. Oggi sono arrivati al Pelloni Malaccari e De Santis. Mentre ha salutato Lorenzo Grassi che nell’operazione Malaccari è stato ceduto in prestito al Brindisi. I vari Calderoni, Diouane e Grassi non bastano, e un sacrificio importante dovrà essere fatto. Con l’arrivo di Malaccari, il centrocampo rischia di andare in sovraffollamento. Da giorni si parla di Cristian Scorza in uscita, uno dei pochi profili tra i gialloblù che potrebbe generare una plusvalenza sostanziosa (come Spedalieri...). Può partire, ma al momento a Viale Trento arrivano solo proposte di scambi o cifre inferiori rispetto a quelle che chiede la Fermana. Dunque i discorsi saranno intensificati nell’ultima settimana di mercato quando le squadre saranno disposte ad alzare le offerte. Diverse le squadre che lo vogliono, su tutte Lucchese e Virtus Entella. Restano sullo sfondo AlbinoLeffe, Casertana e nelle ultime ore è rientrato in corsa anche l’Avellino per sostituire l’infortunato Armellino.

Fi. Ro.