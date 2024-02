Successo per ’Castelrotto’. Il film fa il pieno di applausi

Un vero successo l’anteprima ‘Castelrotto’ girato in gran parte a Torchiaro, frazione di Ponzano di Fermo, e in altre località del fermano e del maceratese, un viaggio nelle Marche più profonde con il suo dialetto e le sue emozioni. E’ stato un sold out l’anteprima del film ‘Castelrotto’ proiettato nel pomeriggio di ieri al ‘Super 8’ di Campiglione di Fermo. Al termine dello spettacolo, il regista Damiano Giacomelli e tutti gli attori principali: Giorgio Colangeli protagonista straordinario, Antonella Attili, ma anche gli attori fermani Mirco Abbruzzetti e Rebecca Liberati, sono stati accolti con un grande applauso dagli spettatori, in sala anche il vice sindaco di Ponzano di Fermo Diego Mandolesi e il presidente di Marca Fermana Luca Pezzani. Un film che affronta un tema delicato come quello del giornalismo e gli effetti che può creare nella vita delle persone, raccontata attraverso la lente della quotidianità di un piccolo borgo, dove problemi e gioie appartengono a tutta la comunità. In film è uscito in anteprima in alcune sale italiane, con grande riscontro di pubblico, ma soprattutto raccogliendo anche i primi premi e positivi commenti della critica, sarà ufficialmente in programmazione nazionale a partire dal 15 febbraio. "Prima di scegliere Torchiaro ho girato 40 borghi – racconta Damiano Giacomelli – ma è stato Mirco a suggerirmi Torchiaro, la mia scenografia era impostata per creare un determinato effetto, e Torchiaro era perfetto. In un paese così non sei mai veramente solo, bisogno ringraziare l’Amministrazione che ha creduto in questo progetto e la popolazione che si è messa a disposizione, molte delle comparse oggi sono qui in sala". "La mia parte è un cameo – racconta Rebecca Liberati – girato nelle redazione della Rai di Ancona, sono la giornalista che annuncia la scomparsa di un uomo. Avevo già collaborato con Damiano Giacomelli e quando mi ha chiesto di partecipare ho subito accettato. Prima del film ho lavorato in streaming con Giorgio Colangeli per calibrare il suo dialetto, dopo la terza chiamata era già perfetto". "Come Amministrazione abbiamo subito creduto nel valore di questo progetto – dichiara Diego Mandolesi – che potrebbe dare una spinta notevole alla promozione del territorio, in una vesta più ampia, non parliamo di un singolo monumento, ma di una collettività che andrà in giro per tutta Italia. Oggi in sala c’era tutto Torchiaro e tante gente di Ponzano, una grande emozione vedere i nostri borghi sul grande schermo".

Alessio Carassai