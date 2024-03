Successo per ’Cortinametraggio’

Si è conclusa con un enorme successo di pubblico e stampa la 19esima edizione di ‘Cortinametraggio’ di cui Pianegonda marchio della Bros Manifatture, con sede a Grottazzolina e anima a Montegiorgio è stato main partner per il secondo anno consecutivo. Il festival, presieduto dalla fondatrice Maddalena Mayneri, rappresenta un punto di riferimento italiano per il mondo dei cortometraggi e per il cinema italiano che si svolge nella suggestiva cornice di Cortina d’Ampezzo. La collaborazione tra Pianegonda e ‘Cortinametraggio’ riflette la forte affinità con il mondo del cinema, dell’arte e della cultura. A dare il volto a Cortinametraggio 2024 è stata la giovane Eleonora De Luca insieme a Niccolò Gentili, direttore artistico della kermesse. A presentare le serate Roberto Ciufoli, grande comico, attore e doppiatore.