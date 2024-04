Sul palco stasera arrivano i Tiromancino

Stasera, al Teatro delle Api, l’attesissimo concerto della tappa numero zero del nuovo tour dei Tiromancino a conclusione di una settimana di permanenza in città, durante la quale lo storico gruppo che ha in Federico Zampaglione l’iconico leader, ha lavorato e messo a punto il nuovo progetto musicale che li vedrà in giro per l’Italia per tutta l’estate. Durante il loro soggiorno, Zampaglione e gli altri della band si sono goduti anche la città. L’altra sera, mentre erano ospiti della pizzeria Controluce, Zampaglione si è anche cimentato in una performance del tutto improvvisata con una band resident che si stava esibendo nel locale, nella jam session che viene proposta ogni venerdì e nella quale si dà spazio a chiunque voglia cimentarsi sul palco. Il frontman dei Tiromancino ha accettato il sollecito invito a regalare un piccolo cameo al locale, e ha deliziato, oltre che sorpreso, i presenti intonando un’unica canzone, la bellissima ‘Per me è importante’. Ieri mattina, la band è stata ricevuta in Comune, dagli amministratori praticamente al completo che li hanno omaggiati con una targa ricordo, ringraziandoli per aver scelto la loro città per preparare il nuovo tour, e concedendosi il piacere di qualche selfie. E stasera, la scena sarà tutta per Zampaglione & c per la prova generale del nuovo tour che ha richiamato in città fans da ogni dove.