Tamerici monumentali, indaga la Regione

Il Comune rende noto che i giorni scorsi ha ricevuto una lettera del Settore Forestazione della Regione con la quale vengono richieste informazioni in merito alla segnalazione pervenuta dal ‘Comitato per il lungomare’. La lettera termina così: "In attesa di cortese riscontro il procedimento è da ritenersi sospeso". A proposito del sospeso interviene il sindaco Valerio Vesprini per chiarire che: "Il procedimento di cui è stata data notizia della sospensione non è relativo al lavori che sono in corso . Secondo la Regione – prosegue il primo cittadino – è sospeso il procedimento avviato da alcune realtà ambientaliste che valuta l’iscrizione del filare tamerici nell’elenco delle Fvm (Formazioni vegetali monumentali) il cui iter prevede una durata di 30 giorni. Il progetto che portiamo avanti tiene conto già dei pareri favorevoli dei vari enti tra cui Regione e Soprintendenza". Vesprini fa riferimento anche al recente incontro avvenuto con la ditta. "Alla presenza dei referenti dell’Amministrazione comunale e del Ciip – riferisce - si è parlato dei tempi dei lavori. Non sono emerse problematiche relative ai sottoservizi, i quali si sono potuti verificare a seguito delle demolizioni. Si è pertanto deciso di avviare la realizzazione dei nuovi allacci alla rete idrica. Si prosegue, quindi, con il progetto esecutivo che abbiamo ampiamente illustrato nei mesi scorsi".