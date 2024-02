Fermo sempre più internazionale. Tappa in città per una visita culturale, del Comitato Europeo delle Regioni, l’istituzione che rappresenta a Bruxelles la voce delle città e delle regioni di tutta l’Unione europea. In particolare, 93 componenti, provenienti da tutta Europa, del Sedec (Commissione politiche sociali, educazione, lavoro, ricerca e cultura) che in questi giorni svolgono lavori congressuali all’Università Politecnica di Ancona, hanno avuto l’opportunità di ammirare i principali siti culturali della città: prima sono stati accolti dall’assessore alla cultura Micol Lanzidei che, nel portare i saluti ed i ringraziamenti del sindaco Paolo Calcinaro alla delegazione per aver scelto Fermo ed al consigliere regionale Andrea Putzu per l’iniziativa che contribuisce a far conoscere sempre di più la città, ha sottolineato come attraverso il loro tour i delegati avrebbero potuto fare un viaggio nella bellezza, nella storia e nella cultura di Fermo, una memoria storica che si perpetua mediante i luoghi ed i siti culturali come, solo per fare alcuni esempi, il Teatro, le Cisterne, la Sala del Mappamondo e la biblioteca. Teatro che ha immediatamente suscitato l’ammirazione e lo stupore dei delegati presenti che hanno voluto immortalarne lo splendore con numerose foto. A portare i saluti anche lo stesso consigliere regionale Andrea Putzu, dal febbraio 2023 anche membro del CdR e della commissione Sedec, che si è fatto promotore della "due giorni" di lavoro.