Tari non dovuta, il Comune rimborsa oltre 14mila euro

In relazione agli anni di imposizione 2017-2022 sono giunte al Comune di Porto San Giorgionegli ultimi mesi dell’anno 2022 delle richieste di rimborso per complessivi 14.235,32 euro da parte di contribuenti per Tari, versata ma non dovuta o dovuta in misura inferiore per errata modalità di adempimento, o per errori formali, oppure per variazione nei presupposti di imposizione . L’istruzione delle pratiche di rimborso, che è stata puntualmente eseguita dal personale dell’ufficio tributi, si è conclusa nei primi mesi dell’anno in corso, verificando in capo ai soggetti, che hanno presentato istanza, richiedenti il titolo a vedersi riconosciuti gli importi richiesti. Di conseguenza si è proceduto alla operazioni di indennizzo richiesto dai contribuenti, che è risultato ammontare a 14.235,32 euro.