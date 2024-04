Tari, previsto un aumento intorno al 5%

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023, con un avanzo di amministrazione di 890.000 euro e determinazione delle tariffe Tari con un aumento di circa + 4-5%: sono questi gli argomento di maggiore spicco presenti nell’ordine del giorno del Consiglio comunale, che è stato convocato in pubblica seduta ordinaria di prima convocazione alle ore 18 di martedì 30 aprile. Il rendiconto è un documento di natura prettamente contabile per cui dovrebbe essere esaminato ed approvato abbastanza agevolmente e senza soverchi problemi. Sarà presentato e illustrato durante la seduta consiliare dall’assessore al bilancio Alessandra Petracci: "Da sottolineare che approviamo il rendiconto nei termini di legge del 30 aprile quindi senza rinvii , come avveniva non di rado nel passato" afferma con soddisfazione il sindaco Valerio Vesprini, secondo il quale: "Ciò che soprattutto caratterizza il rendiconto dell’esercizio 2023 è la registrazione dei tanti finanziamenti governativi e regionali, tra i quali spiccano gli 8 milioni concessi per il porto, che l’amministrazione comunale è riuscita ad intercettare e di cui mena vanto". A caratterizzare il rendiconto 2023 pure anche il fatto che presenti un consistente avanzo di amministrazione di 890.000 euro. Un bel tesoretto di soldi a cui gli assessori faranno la posta per poterseli aggiudicare almeno in parte perché, come spesso si sente dire "la moneta non basta mai, ma passiamo ad esaminare l’altro argomento di spicco contenuto nell’ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì, vale a dire la determinazione della tariffa Tari per il 2024, tema in verità poco piacevole per i contribuenti. Il primo cittadino ammette che un aumento della Tari ci sarà ed è inevitabile "dato che i costi del servizio sono cresciuti in maniera esponenziale e che bisogna coprirli interamente con la Tassa". Non rivela quale sarà la percentuale di aumento perché prima, per correttezza vuole comunicarla nel Consiglio di martedì prossimo.

In ogni modo il segno più di percentuale dovrebbe aggirarsi sul 4-5%. In questo caso è facile immaginare che i toni del dibattito si alzeranno un bel po’. I seguenti, infine, infine, sono alcuni degli altri punti posti all’esame del Consiglio: variazione del bilancio di previsione 2024-2026, adozione piano finanziario Tar 2022/2025, approvazione modifiche al regolamento del consiglio comunale dei ragazzi, modifiche al regolamento del servizio di refezione scolastica.

Silvio Sebastiani