Teatro dell’Aquila boom. Mese ricco di sorprese

Un mese di sorprese, di spettacoli fuori abbonamento dentro una stagione del teatro dell’Aquila che sta riscuotendo un successo enorme. "Le proposte di spettacoli che vogliamo offrire su questo prestigioso palcoscenico sono talmente tante che confermano come il nostro Teatro dell’Aquila sia il motore culturale della città, ha detto l’assessore alla cultura Micol Lanzidei, la stagione in abbonamento sta andando a gonfie vele ma registriamo per il mese di marzo tanti spettacoli che vanno, solo per fare alcuni esempi, dal concerto lirico alla forza dirompente della poesia di Mariangela Gualtieri, dalla comicità di Max Angioni alle celebrazioni per Rossini fino all’omaggio a Domenico Modugno, al concerto della Gioventù Musicale per terminare questo mese con la tradizionale Festa del Teatro. Una stagione degna di una città e di un territorio, anche in questo mese di marzo ricco e con proposte variegate che vanno incontro al gusto di tutti". Si comincia oggi pomeriggio alle 17,30 con un concerto lirico e strumentale che racconta una Primavera di pace. Martedì prossimo alle 21 in scena la poetessa Mariangela Gualtieri con La miglior alleata, un momento di grande suggestione. Si prosegue con le risate a scena aperta di Max Angioni, venerdì prossimo, la sera della festa della donna, a partire dalle 21. Sabato 9 marzo tocca a Rossini, una serata con l’orchestra sinfonica che porta il nome del grande compositore, per un evento unico. Il 16 e il 17 marzo sarà protagonista Vanessa Incontrada in una commedia divertentissima con Gabriele Pignotta: "Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?". il 22 di marzo ancora spazio alle emozioni della grande musica, con un omaggio al grande Mimmo Modugno grazie alla voce di Riccardo Foresi e alla sua That’s amore e la partecipazione dei Glissando Vocal Ensemble. Il 24 dicembre ospite della Gioventù musicale d’Italia Arsenii Mun al pianoforte, vincitore del concorso internazionale Busoni 2023. Il 27 marzo si chiude il mese con la grande festa del teatro, in occasione della 62esima giornata mondiale del teatro, dalle 19 fino a tarda notte, tra musica, arte, poesia e divertimento, a ingresso gratuito. Info e prevendita. Biglietteria del Teatro dell’Aquila 0734.284295 - biglietteriateatro@comune.fermo.it - www.vivaticket.it.