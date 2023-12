Tentata rapina al Conad, trio identificato

Hanno un nome e un volto i tre autori della tentata rapina ai danni del supermercato Conad di Porto San Giorgio consumata l’altro ieri pomeriggio. Si tratta di un uomo e due donne di origini rom domiciliati a Porto Sant’Elpidio. La polizia, con un’indagine lampo, li ha identificati nel giro di poche ore, grazie anche al numero di targa del furgone con cui sono fuggiti e alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. I tre sono stati denunciati in concorso alla Procura delle Repubblica di Fermo. La tentata rapina era stata consumata nel tardo pomeriggio nel supermercato Conad, nei pressi di piazza Gaslini. Erano da poco passate le 19,30 quando l’uomo e le due donne erano entrati a volto scoperto nei locali dell’esercizio commerciale, con l’intento di impossessarsi della merce presente. Con fare fulmineo avevano riempito di merce gli zaini in loro possesso di merce e, convinti di cogliere di sorpresa il personale, si erano diretti alla cassa. I tre, però, erano stati notati dal proprietario, che gli si era parato davanti per impedire che i malviventi fuggissero con la refurtiva. Mentre teneva fermi i tre alla cassa aveva allertato la polizia. In quel momento, però, era stato aggredito dall’uomo e ne era nata una colluttazione, durante la quale le due donne erano riuscite a fuggire e a raggiungere un furgone parcheggiato poco distante. Il direttore era riuscito a mettere in fuga anche l’uomo con cui aveva avuto lo scontro e aveva recuperato la refurtiva.

f.c.