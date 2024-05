Tentato furto, scatta la denuncia

Aveva forzato la porta d’ingresso per cercare di mettere a segno un colpo in uno stabilimento balneare, ma qualcosa era andato storto ed era dovuto scappare a mani vuote. L’episodio si era verificato a Porto Sant’Elpidio dove i carabinieri del posto, dopo una meticolosa e tempestiva indagine, condotta grazie all’ausilio fondamentale dei filmati di video sorveglianza, sono riusciti ad identificare e denunciare un pregiudicato italiano di 39 anni, Come detto, l’uomo dopo aver forzato la porta d’ingresso dello chalet "Tropical" si era introdotto all’interno per poi desistere e allontanarsi senza asportare nulla. Questo e altri positivi interventi e concrete risposte confermano il ruolo svolto dai carabinieri per cercare di assicurare alla giustizia i malviventi che agiscono sul territorio, per la salvaguardia della sicurezza della comunità e per la tutela dei cittadini, i quali sono sempre invitati a segnalare ogni episodio sospetto al numero di emergenza 112