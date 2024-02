Teresa festeggia un secolo di vita

Ieri è stata festa grande per la signora Teresa Sciamanna (foto) che ha raggiunto la ragguardevole età dei 100 anni. Il presidente del Consiglio comunale, Fabio Bragagnolo è andato a trovarla per porgerle i suoi più sentiti auguri e comunicarle quelli dell’intera amministrazione comunale, sindaco Valerio Vesprini in testa. Sempre a nome dell’amministrazione comunale, il presidente del consiglio ha fatto anche dono di una targa ricordo alla festeggiata la quale ha mostrato di gradirla molto. "Porto San Giorgio – osserva il presidente Bragagnolo - conferma la sua caratteristica di città delle persone longeve: questa mattina (Ieri, ndr) mi sono recato in visita nel quartiere sud in casa di Teresa Sciamanna e mi sono unito alla festa che parenti ed amici le stavano facendo per il compimento dei 100 anni". Originaria di Comunanza la signora Sciamanna vive dal 1970 a Porto San Giorgio. Ha due figli, Adriano e Maria, due nipoti ed un pronipote.