Terzo accordo professionale per il polo scolastico Urbani

Il terzo accordo professionale nel giro di poche settimane dal polo scolastico ‘Urbani’ è stato con l’Ordine dei consulenti del lavoro della provincia. A firmarlo sono stati il vicedirigente dell’Urbani, Mario Andrenacci, il referente dell’ex alternanza scuola lavoro (oggi Pcto) Pierpaolo Piermarini, la segretaria dell’Ordine, Cristiana Micucci e la consigliera Tania Salvatori. Nel corso del colloquio sono state ipotizzate diverse forme di collaborazione per il prossimo anno scolastico, da lezioni su temi specifici sia in presenza che online, a tirocini dei ragazzi in studi professionali o all’Ordine stesso, alla possibilità di convegni da svolgere negli spazi della scuola. "Non solo per obblighi di legge, ma per dare maggiori opportunità ai ragazzi, stiamo stringendo accordi con Ordini professionali e soggetti in generale dal mondo del lavoro – ha spiegato Piermarini –. D’altra parte, ragazzi che entrano nella scuola superiore all’età di 14 anni possono cambiare idea sul proprio futuro nel corso degli anni. Le opportunità che cerchiamo di dare servono sia per una formazione specifica, che per la conoscenza di varie opportunità nel mondo del lavoro". "La nostra professione è in grande evoluzione – ha detto Micucci –. L’automazione ha già compiuto grandi progressi in ambiti come l’elaborazione delle buste paga, ma basti anche pensare alla fatturazione elettronica, così importante per le nostre piccole e medie imprese. L’Agenzia delle Entrate riceve ormai molti documenti in automatico. Tenere il passo delle novità è molto importante e per questo offriamo formazione ai nostri iscritti. Ci sono anche temi di attualità come il salario minimo, interessanti da analizzare insieme".