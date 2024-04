‘Terzo concerto di beneficenza’ per Terra Meraviglia

L’arte incontra la solidarietà con il ‘Terzo concerto di beneficenza’ in favore del centro socio educativo riabilitativo Terra Meraviglia, che si terrà domenica alle 17.30 presso l’Abbazia ‘San Bartolomeo’ di Campofilone. L’evento è organizzato dal Coro ‘Su ali d’aquila’ diretto da Riccardo Spinosi, in collaborazione con il Comune di Campofilone, le parrocchie di Campofilone e Massignano, la Pro loco di Campofilone e l’Istituto Montani di Fermo. Il concerto si svolgerà ad ingresso gratuito e con la partecipazione straordinaria del coro parrocchiale Sant’Alessandro di Fermo diretto da Lucia Malaspina, del coro parrocchiale Santa Maria di Capodarco di Fermo diretto da Francesca Luzi e coro del Montani (diretto da Spinosi). L’evento rappresenta un’occasione speciale per manifestare l’amore per la musica e la volontà di essere presenti nella vita del prossimo. L’invito dei promotori è quello di non mancare.