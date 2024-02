’The lord of Truffle’ all’istituto Urbani

Per conoscere il tartufo e tutto quello che c’è da sapere intorno al pregiato fungo ipogeo, all’Urbani hanno pensato di mettere a disposizione degli alunni di sei classi dell’Alberghiero uno specialista assoluto: Daniele Violoni, noto sui social come ‘The lord of Truffle’. Organizzato dal professor Anselmo Simonelli, l’incontro che si è svolto nell’aula magna dell’Urbani, è stata l’occasione per avere una informazione a 360 gradi sul tartufo, dal gusto alle nuove frontiere, alla commercializzazione. Violoni ha parlato di tutti gli aspetti del tartufo, delle sue qualità organolettiche, dei metodi di ricerca fino al fatto che Paesi come l’Australia stiano puntando molto su questo frutto della terra. L’incontro tra il polo Urbani e The Lord of Truffle è il frutto di una collaborazione più strutturata avviata fin dallo scorso anno, che precede un altro incontro, previsto al ‘Tarantelli’ di Sant’Elpidio a Mare con una cena di chiusura del corso serale a base di tartufo.