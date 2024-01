Tifosi contestano a suon di striscioni

"Maurizio Vecchiola paga i tuoi debiti": questo lo striscione esposto dal tifo organizzato della Fermana nel corso della partita contro il Gubbio. In sottofondo il coro "Vecchiola fuori i milioni". Da pagare al club ne ha lasciati oltre due e mezzi. Il suo ultimo aiuto economico per la Fermana risale alla fase iniziale della scorsa stagione in fase di ripescaggio. Da quest’anno ha deciso di lavarsi le mani dai vari problemi finanziari lasciati alla società. Probabilmente la colpa diretta non è sua ma di chi ha gestito il budget messo a disposizione, cifre che, se spese bene, avrebbero portato i gialloblù in B. Ma, comunque, la responsabilità resta la sua. Comprensibilmente i tifosi, che stanno vedendo un club più che in affanno, da diverso tempo hanno iniziato a protestare contro Vecchiola. "Battaglia" che in estate aveva portato allo striscione contro l’imprenditore affisso vicino Piazza Dante e fatto rimuovere dal Comune pochissime ore dopo.