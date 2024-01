Tombola e musica, la festa continua

Dopo il grande successo di "Aspettando Capodanno", con migliaia di persone che hanno riempito piazza F.lli Cervi a suon di musica anni ’90, Porto Sant’Elpidio prosegue la sua carrellata di eventi anche in questa prima settimana di gennaio fino all’Epifania. Da giochi tradizionali a contest online, passando per concerti polifonici, tutti i quartieri saranno nuovamente coinvolti per rendere l’atmosfera festosa e calorosa. Si inizia venerdì dalle 16.30 con la tombolata nel salone della Chiesa S. Cuore di Gesù alla Faleriense, a cura della parrocchia e dell’associazione di quartiere, mentre dalle 17 alle 19 per i più piccoli in piazza Sacro Cuore arriveranno le befane con doni e dolci per tutti. Anche il quartiere Corva saluterà le feste con una tombolata venerdì sera a Villa Maroni dalle 20.30; alle 21 a Cretarola, invece, inizieranno giochi e animazioni per grandi e piccoli in attesa dell’arrivo della befana. Nel weekend sarà protagonista il quartiere centro: oltre al presepe tradizionale di Angelo Medaglia, visitabile su prenotazione e negli orari delle messe festive, sabato dalle 10 alle 13.00 e dalle 16 alle 19 in piazza Garibaldi sarà aperta la casetta della befana, mentre alle 16.00 verrà messo in scena dalla parrocchia S.S. Annunziata presso villa Bernetti il presepe vivente con l’arrivo dei Re Magi; la serata si concluderà con il concerto dell’epifania presso la Chiesa Madonna della Fiducia, con il coro DEDLA. Le premiazioni dei contest "La Vetrina del Natale" e "Un selfie sotto al vischio" avverranno in piazza Garibaldi domenica alle 17: c’è ancora tempo per votare online sulla pagina Facebook ufficiale "Natale a Porto Sant’Elpidio", basta scegliere la foto preferita e mettere un like.

Domenica sarà anche l’ultima giornata di apertura della pista di pattinaggio e del mercatino nelle casette di legno, perciò non perdete l’occasione di visitare il villaggio natalizio. E se è vero che "l’epifania tutte le feste porta via" è altrettanto vero che per molti, al contrario, l’epifania dà il via alle proprie iniziative: è il caso del Palio del Mare, che domenica dalle 17 presso il centro sociale di Via Pesaro inaugurerà, con la classica tombolata ricca di premi, la serie di eventi in attesa della manifestazione ufficiale del 6 luglio. Tutta Porto Sant’Elpidio è coinvolta, sarà un fine settimana ricco di eventi tra tradizione e divertimento: vietato mancare.

Nadir Tomassetti