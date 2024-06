Torna il festival Marameo

Marameo è una smorfia, una mezza risata, un divertimento di cuore. È anche il nome di un festival di teatro per ragazzi ormai capace di attraversare sei regioni d’Italia e tre province delle Marche. Torna per l’ottavo anno il festival di tutti, spiega il regista Marco Renzi che parla di un cartellone con 22 comuni delle province di Macerata, Fermo e Ascoli, per 50 spettacoli programmati, tutti ad ingresso libero: "Marameo è una grande rete articolata di spettacoli e di incontri, è qualcosa che continua a crescere e che porta nel nostro territorio compagnie provenienti da tutta Italia, con attori, pupazzi, burattini, circo teatro e tante invenzioni". Una girandola di storie e compagnie che si apre già il prossimo venerdì, a Montegranaro, per il Veregra Children, con il premio nazionale Otello Sarzi che vede per tre giorni consecutivi, quattro spettacoli al giorno. La compagnia che sarà giudicata vincitrice del premio avrà possibilità di portare 12 repliche del proprio spettacolo in giro per i teatri d’Italia. E poi, si va a Civitanova, con tre date, a San Benedetto, per la prima volta nella rete di Marameo, con cinque appuntamenti nei parchi del paese. E ancora, tra San Benedetto e Ascoli con sei spettacoli, all’unione Montana Monti Azzurri per il Friku festival, tra luglio e agosto, a Porto San Giorgio, ad agosto, a Montefiore. Fin dall’inizio sono partner del festival i comuni di Montegiorgio e di Fermo, l’assessore alla cultura Michela Vita parla di un impegno chiaro, per regalare al paese e al territorio serate uniche: "Attraversiamo i nostri parchi con ben cinque spettacoli, proprio per arrivare a tutti. Quest’anno coinvolgiamo anche il nuovo spazio verde all’ingresso del paese, il nostro parco fitness che vuole abbattere tutte le barriere. Quello che vogliamo fare è disseminare serenità e pace e questo la cultura e il teatro lo sanno fare molto bene. Il teatro porta da noi il pubblico delle grandi occasioni". Dello stesso avviso l’assessore fermano Micol Lanzidei, sono sei gli spettacoli a Fermo tra luglio e agosto, tutti in piazza tranne quello del 17 luglio: " Per noi è un’occasione importante per sostanziare la cultura attraverso una cosa semplice e spontanea come il teatro per ragazzi. Aumentiamo gli appuntamenti, per stare insieme e per vivere tutti quanti del tempo di qualità". Marameo è anche un progetto di solidarietà internazionale, l’ultima tappa del festival sarà dal 16 settembre al 2 ottobre a Lusaka, in Zambia: "Ancora una volta portiamo il teatro in un luogo che ha bisogno di sorrisi – spiega Renzi – lo scorso anno abbiamo vissuto un’esperienza fortissima e unica nell’Ucraina in guerra. Quest’anno saremo in 15 operatori e ancora una volta vivremo laboratori e momenti di spensieratezza, da raccontare poi in un libro".

Angelica Malvatani