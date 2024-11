Tornano le borse di studio Avis per gli alunni meritevoli e donatori

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro dei vertici dell’Avis e Avis Giovani Sem con gli alunni dell’istituto Tarantelli (del polo ‘Urbani’) per presentare il progetto delle borse di studio messe in palio in memoria di Patrizia Montevidoni e Antonio Alesiani. Sono due borse di studio del valore di 250 euro ciascuna, che saranno assegnate a studenti che avranno conseguito, al termine del percorso scolastico, una votazione finale non inferiore ai 90-100, che siano iscritti all’Avis e abbiano fatto almeno una donazione o che abbiano familiari donatori iscritti all’Avis cittadina. Dopo la presentazione, gli studenti sono andati in visita al locale centro raccolta. Non solo volontariato, ma anche cultura intesa a 360 gradi, invece nell’altra iniziativa promossa per il 19 novembre (alle 21,30, sala Luce Viva) da Avis e Gruppo Giovani Avis con Admo Colline fermane e le associazioni Arcobaleno Genitori per la scuola e Luce viva. Tante realtà che hanno organizzato un incontro con la poetessa, scrittrice e scultrice, Giuliana Di Gaetano, Capizzi sui libri, sulla sua ultima fatica letteraria ‘Il sogno e la realtà’. Ingresso libero.