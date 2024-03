Torneo della Disputa. Gli alunni dell’Annibal Caro superano la prima fase

"Gli studenti non sono vasi da riempire ma fiaccole da accendere". Ha citato l’antico autore greco Plutarco il professor Glauco Giostra nel discorso di saluto agli studenti di cinque scuole del fermano. Il professor Giostra, docente di Procedura penale presso la Sapienza di Roma, ha presieduto la commissione giudicante in occasione del Torneo della disputa, gara di oratoria organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Fermo e promossa dal Consiglio Nazionale Forense. Una collaborazione che negli anni scorsi ha dimostrato la sua profonda valenza educativa. Hanno superato la prima fase di selezione, in un’unica squadra, le classi 3D, 4D e 4B del liceo Annibal Caro, che si sono alleati con le reciproche competenze di indirizzo, quelle del liceo economico sociale e del liceo classico, in un’esperienza che li ha davvero uniti ed appassionati. "Non si comanda alla natura se non obbedendole", questa la frase di Bacone su cui hanno dibattuto, con competenza e spirito critico, dopo un’adeguata formazione condotta dagli avvocati Laura Dumi, Simone Mancini, Stefano Chiodini. La gioia di questo successo li proietta alla prossima sfida, che continua sul territorio nazionale, contro un liceo di Siena. "In un’epoca di rapidi cambiamenti il Torneo della Disputa ribadisce le peculiarità uniche dell’intelligenza naturale, che non potranno mai essere prodotte dall’intelligenza artificiale", come ha tenuto a precisare il dirigente scolastico, Stefania Scatasta. Questi i nomi dei ragazzi dell’Annibal Caro che si sono misurati, con la guida dei docenti Marta De Optatis e Isabella Mezzabotta: "Leonardo Scagnoli, Alice Petrozzi, Giada Benetti, Nicola Fabiano, Chiara Pallotti, Alessia Azzurro, Sara Gallucci, Nizare Boulghari, Emily Vitali, Matteo Lupetti, Ilaria Verdecchia, Matteo Musardo. Alla competizione hanno partecipato anche il liceo scientifico Calzecchi Onesti di Fermo, Iti Montani di Fermo, polo urbani di Porto Sant’Elpidio, liceo Mercantini di Ripatransone.