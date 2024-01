Tra cessione e mercato. Una Fermana irrequieta

Il calciomercato non ha fermato le nuove voci sulla cessione del club. Per metà febbraio è fissata la terza scadenza federale per i pagamenti di giocatori e staff. L’obiettivo è certamente quello di non arrivare a ridosso della data come fatto a dicembre, con i pagamenti sí arrivati anche con qualche giorno di anticipo, ma in completo affanno e grazie solamente ad aiuti esterni.

Ripercorrere quelle settimane lì sarebbe un incubo sia per chi guarda da fuori che per chi deve scendere in campo, che ha dimostrato di poter ancora lottare per un posto in Serie C. Quindi a Viale Trento si pensa al calciomercato, ma un occhio di riguardo è verso le nuove entrate in società per il momento, che poi potrebbero diventare proprietari a tutti gli effetti. I nomi che girano sono i soliti, da Ravaglia a Di Matteo (sempre più defilato), ma al momento non c’è nulla di concreto. A differenza di quanto sta succedendo in ambito "mercataro". Per De Santis ormai ci siamo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la stretta di mano decisiva per l’arrivo del difensore over alla corte di Protti (foto). Cresciuto nel vivaio del Milan, era in uscita dal Taranto dopo che in Puglia era arrivato proprio Mirko Miceli, cercato dai gialloblù nella scorsa settimana. Restando in tema difesa, è tornato di moda il nome di Tommaso Panelli. Il centrale di proprietà del Sorrento ormai da inizio gennaio viene accostato alla Fermana che sta cercando di chiudere la trattativa anche per lui.

Dopo aver iniziato la stagione da titolarissimo nella neorpomossa del girone C, l’ex Rimini (dove ha passato le ultime due stagioni affrontando anche la Fermana, ndr) ha via via perso il posto racimolando comunque 15 presenze e un assist nel corso della prima parte di stagione. Per il Sorrento non è incedibile, anzi, perciò il direttore sportivo Massimo Andreatini vorrebbe assicurare un nuovo rinforzo per la difesa alla squadra. A centrocampo proseguono anche i discorsi per il capitano del Brindisi Malaccari: nella prossima settimana dovrebbe entrare nel vivo la trattativa. Tolto il mercato, tolte le voci societarie, mister Protti è costretto a creare la solita bolla attorno alla squadra per evitare che i giocatori siano condizionato da tutto quello che succede fuori. La stessa bolla che ha permesso a Giandonato e compagni di iniziare la striscia di cinque risultati utili consecutivi, interrotta solo nella scorsa giornata a Pontedera. Anche perché domenica arriva al Recchioni il Gubbio, attualmente al settimo posto ma sulla carta rimane una delle squadre più attrezzate dell’intero girone. Per gli umbri, quella di domenica contro la Fermana sarà la terza partita consecutiva contro una squadra marchigiana, dopo la vittoria contro la Recanatese e il pareggio casalingo contro l’Ancona. Tre i rinforzi arrivati finora in questa sessione invernale di calciomercato per la squadra di Braglia: Bumbu, Bernardotto e Brambilla dalla Cremonese.

Filippo Rocchi